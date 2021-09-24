«Я такой путь прошел, не дай вам бог всем. <…> Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя. А вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел — у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный», — вспомнил врач.
Ранее Комаровский сделал для Украины неутешительный политический прогноз, который может расколоть страну на два лагеря. Также он рассказал, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому отказался от врачебной практики в клинике за деньги.