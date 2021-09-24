Украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский на днях в эфире телеканала «Украина» рассказал, что несколько раз был на грани жизни и смерти и даже перенес клиническую смерть

Комаровский вывел формулу украинского сценария развития эпидемии © Евгений Комаровский/Инстаграм Ранее Комаровский сделал для Украины неутешительный политический прогноз, который может расколоть страну на два лагеря. Также он рассказал, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому отказался от врачебной практики в клинике за деньги.