Спортсмен Владимир Кличко рассказал, что лично пытался организовать сдачу анализов на тот момент кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, чтобы внедрить такую практику в мировую политику. Об этом 23 сентября он рассказал в интервью украинской журналисте Соне Кошкиной в YouTube

«Кандидат в президенты тогда проявил такую инициативу о сдаче анализов. Я считаю, что это шикарная инициатива. Потому что каждый политик по всему миру должен проходить такой анализ. Анализы были сданы и результаты получили в течение пары часов. Меня это как спортсмена, который прошел это от "а до я" [смутило]… Это невозможно сделать [так быстро]. Есть экспертиза. И меня лично это затронуло. Поэтому я сказал, что если вы делаете, то давайте делать правильно», — заявил Кличко.

В Раде прошло голосование за присуждение «Оскара» Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он отметил, что если человек несет ответственность за миллионы своих граждан, то он должен сдавать анализы.

В апреле 2019 года Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко пройти тест VADA. Однако они отказались и сдали тесты в разных лабораториях. Такая инициатива поступила от Зеленского.