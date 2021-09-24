Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал недостоверной информацию омбудсмена страны Людмилы Денисовой о задолженности государства перед военнослужащими Вооруженных сил Украины в 1,5 млрд грн (около 3,7 млрд рублей). Об этом 24 сентября он заявил во время часа вопросов правительства в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

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