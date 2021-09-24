«Что касается фейка о задолженности перед военными. Я хочу подчеркнуть, что существует текущая задолженность. Не просроченная, а текущая. Это очень важно. По выплатам на оздоровительные для военных. Не существует никакой задолженности по боевым. Это также фейк, который распространяют по разным каналам», — сообщил Шмыгаль, выразив таким образом осуждение заявлений Денисовой.
17 сентября Денисова сообщила, что Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим 1,465 млрд гривен. По словам омбудсмена, 1,2 млн гривен (около 3 млн рублей) — это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление.