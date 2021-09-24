Европейские власти в отношении «Северного потока — 2» хотят сделать такую систему, чтобы газопровод эксплуатировался не «Газпромом», а Россия продолжала платить деньги украинскому репрессивному режиму за прокачку газа. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт уточнил, что по новой директиве добычей газа и его транспортировкой должны заниматься разные компании, и, в соответствии с этими правилами, они будут добиваться чтобы другие, кроме «Газпрома», производители могли транспортировать газ по этому газопроводу.

«Честно говоря, при сертификации будет учитываться не ситуация с выборами, а ситуация с ценами на газ. В результате своей "очень умной" политики европейцы добились того, что газ стал стоить чуть ли не тысячу долларов за тысячу кубометров. Цены огромные на этот газ, и поэтому надо что-то делать. Надо как-то изменять эту политику, для этого хорошей предпосылкой послужит ускоренная сертификация российского газопровода», — считает Марков.

Собеседник издания добавил, что в преддверии выборов немецкие политики балансируют между прагматическим интересом дружбы с Россией и американскими контролерами, а Евросоюз хочет заставить Россию «расчленить» «Северный поток — 2», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.