Ранее Еврокомиссия получила письмо от группы евродепутатов, обвинивших «Газпром» «в рыночных манипуляциях и шантаже», чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода. Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет «об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен».
Эксперт уточнил, что по новой директиве добычей газа и его транспортировкой должны заниматься разные компании, и, в соответствии с этими правилами, они будут добиваться чтобы другие, кроме «Газпрома», производители могли транспортировать газ по этому газопроводу.
«Честно говоря, при сертификации будет учитываться не ситуация с выборами, а ситуация с ценами на газ. В результате своей "очень умной" политики европейцы добились того, что газ стал стоить чуть ли не тысячу долларов за тысячу кубометров. Цены огромные на этот газ, и поэтому надо что-то делать. Надо как-то изменять эту политику, для этого хорошей предпосылкой послужит ускоренная сертификация российского газопровода», — считает Марков.
Собеседник издания добавил, что в преддверии выборов немецкие политики балансируют между прагматическим интересом дружбы с Россией и американскими контролерами, а Евросоюз хочет заставить Россию «расчленить» «Северный поток — 2», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.