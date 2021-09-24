На «Оскар» от Украины выдвинули картину об «отношениях на фоне войны на Востоке Украины» под названием «Погані дороги». Сообщение об этом появилось на странице «Украинского оскаровского комитета» в Facebook 24 сентября

Гримасы современной политкорректности. «Оскар – фсё!» © CC0? Pixabay Наталка Ворожбит, которая ранее получила три награды «Золотая Зига». Автор предлагает зрителям посмотреть на события, происходившие, по ее версии, на дорогах Восточной Украины в 2015 году.

«Каждый из романов рассказывает о крепких отношениях между людьми, переживающими военный фон. Четыре разбитых дороги, четыре вида отношений, вопрос любви, доверия, предательства, ненависти, нарушения личных границ на фоне нарушения государственных границ», — говорится на странице «Украинского оскаровского комитета».

Ворожбит предложила зрителям увидеть историю о влюбленной в украинских военных девушке, об удержании журналиста в плену, о «задержанном директоре вооруженной школы» и случай со сбитой курицей, ставшей в итоге причиной вооруженного конфликта.