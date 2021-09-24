В случае принятия «закона об олигархах» в редакции, поддерживаемой президентом Владимиром Зеленским, контроль над олигархами перейдет к СНБО. Это даст Зеленскому неограниченные, внеконституционные полномочия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Ранее сообщалось, что в правящей партии пройдет переголосование по «закону об олигархах». В спешке парламентарии приняли закон с поправками спикера Рады Дмитрия Разумкова, согласно которым определение статуса олигархов переходит к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК), а не к Совету национальной обороны и безопасности (СНБО), как того хочет Зеленский.

«Главная цель тут в том, чтобы просто взять под контроль финансово-промышленные группы, и установить, кому можно финансировать политиков, а кому нельзя, кому можно финансировать СМИ, а кому нет и так далее… Через СНБО в стране установится, мягко выражаясь, суперпрезидентский режим с явными автократическими тенденциями», — предупреждает политолог.

Якубин дополняет, что олигархи будут вынуждены ходить в СНБО, подавать отчеты, что будет выглядеть как реалити-шоу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.