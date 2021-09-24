Фракция «Европейская солидарность» зарегистрировала одиннадцать постановлений об отмене решения парламента принять закон об олигархах из-за грубых нарушений регламента. Соответствующие документы 24 сентября обнародованы на сайте Рады

В пояснительной записке к одному из проектов, автор Олег Синютка уточнил, что принятие решения «произошло с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады Украины», который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.

«Однако в противоречии с регламентом Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона № 5599, чем нарушил действующие нормы регламента», — говорится в тексте записки.

В Раде прошло голосование за присуждение «Оскара» Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петра Порошенко в авторах постановлений нет.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав, касающихся влияния на жизнь в стране. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой орган имеет право признавать гражданина олигархом.

На данный момент олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию, им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.