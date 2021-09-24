В пояснительной записке к одному из проектов, автор Олег Синютка уточнил, что принятие решения «произошло с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады Украины», который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.
«Однако в противоречии с регламентом Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона № 5599, чем нарушил действующие нормы регламента», — говорится в тексте записки.
Стоит заметить, что экс-президента Украины и одновременно олигарха Петра Порошенко в авторах постановлений нет.
В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав, касающихся влияния на жизнь в стране. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой орган имеет право признавать гражданина олигархом.
На данный момент олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию, им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.