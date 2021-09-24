Украинский боксер Александр Усик явился на пресс-конференцию, посвященную предстоящему бою с британским соперником Энтони Джошуа, в костюме, напоминающем сразу несколько героев известных блокбастеров. Соответствующие снимки Усик разместил 23 сентября в своем Facebook

Обнародован гонорар Усика за бой с Джошуа © Александр Усик/Инстаграм

«Осталось два дня», — подписал фото боксер, анонсируя приближающуюся схватку с британцем.

«Если бы Саня еще на ринге боксировал в этом костюме. Энтони бы мокрыми трусами не отмахался. Саня — приколист по жизни! Болею за нашего, уважение обоим», «10 баллов за костюм. Победа за нами», «Ты одевался в темноте?», «Джокер», «Бешеный Макс», «Ты давай там кончай с перформансом, мы тут нервничаем и болеем за тебя, Саша. Джошуа лучший в супертяжах, это не простой парень. Работай, верим в тебя», «Покажи, где раки зимуют», — написали фанаты спортсмена.

Александр Усик — олимпийский чемпион 2012 года и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. В 2019 году заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. В новом статусе он уже выиграл несколько поединков и претендует на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Между тем букмекеры ставят на победу Джошуа. Так, в одной из контор коэффициент на его успех — 1,43, тогда как на выигрыш Усика — 3,34.

Бойцы уже провели тренировочный бой в присутствии прессы, реальный состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.