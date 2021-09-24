В частности, прошение Лероса зачитала второй вице-спикер и депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк.
«Лерос подал запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходатайстве перед американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение на убийство, которого не было. Смотреть всем"», — прочла депутат и поставила заявление на голосование.
В зале заседаний раздался хохот. Инициативу Лероса поддержали 35 депутатов. Для принятия решения было необходимо 226 голосов.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.