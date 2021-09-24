Депутаты Верховной Рады отказались поддержать инициативу своего коллеги Гео Лероса, который предложил парламенту отправить запрос в американскую киноакадемию на вручение президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучшую режиссуру покушения на своего первого помощника Сергея Шефира. Заседание парламента 24 сентября транслировал телеканал «Рада»

В частности, прошение Лероса зачитала второй вице-спикер и депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк.

«Лерос подал запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходатайстве перед американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение на убийство, которого не было. Смотреть всем"», — прочла депутат и поставила заявление на голосование.

В зале заседаний раздался хохот. Инициативу Лероса поддержали 35 депутатов. Для принятия решения было необходимо 226 голосов.

Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.