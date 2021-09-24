Парламентский регламент позволяет исправить неточности в законе об олигархах с помощью рассмотрения одной из статей документа, а не полного пересмотра закона и голосования. Об этом 24 сентября сообщил «РБК-Украина» депутат от «Слуги народа» и глава рабочей группы по этому законопроекту Федор Вениславский

«Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно поэтому получились противоречия», — заявил депутат.

При этом он не уточнил, какая именно правка была отклонена. По его словам, повторное голосование по спорной статье должен назначить спикер Рады Дмитрий Разумков.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона об олигархах и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.

Андрей Золотарев: Закон об олигархах формирует новую политическую реальность в Украине © Facebook, Золотарев Андрей

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.