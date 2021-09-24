Гражданин Узбекистана, сотрудничающий с правоохранительными органами Украины, задержан со шпионской техникой при нелегальном пересечении границы с РФ. Такое сообщение со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ 24 сентября опубликовали РИА Новости

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 г.р. с признаками наркотического опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

При детальном осмотре гражданина выяснилось, что при себе у него были «специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, являющееся наркотическим».

«В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе», — подтвердили в Центре общественных связей, уточнив, что мужчина участвовал в операции украинских силовиков по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу.

В этот раз, по словам задержанного, «что-то пошло не так», преступников задержать не удалось, и агенту «для поддержания легенды» пришлось самому перейти границу нелегалом, а наркотики он принял «для смелости».

«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины привели к провалу оперативного мероприятия и агента», — говорится в пресс-релизе Центра общественных связей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела, между тем, украинская сторона «нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца».