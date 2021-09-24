Бывший муж Лорак женится

Экс-супруг певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева по имени Лилия. Соответствующий пост она выложила в Instagram 23 сентября

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Других подробностей, в том числе о дате свадьбы, новая подружка Налчаджиоглу пока не сообщила. Однако даже саму новость о предложении подписчики девушки восприняли положительно.

«Будьте счастливы», «Очень красивая пара», «Наконец-то», «А Лорак как же? Неужели не против?» — написали люди.

Налчаджиоглу и Лорак поженились в августе 2009 года, в браке у них родилась дочь София, которой сейчас 10 лет. В январе 2019-го союз распался, после того, как бизнесмена застукали в одном из ночных клубов Киева, поглаживающим бедра незнакомой девушки.