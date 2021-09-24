Бывший муж Лорак женится

Девушка показала подписчикам свое фото, на котором хорошо видно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Такие ювелирные украшения называются помолвочными, потому что дарят их при предложении руки и сердца. Традиция эта западная, но уже довольно активно приживающаяся и в других странах.
Других подробностей, в том числе о дате свадьбы, новая подружка Налчаджиоглу пока не сообщила. Однако даже саму новость о предложении подписчики девушки восприняли положительно.
«Будьте счастливы», «Очень красивая пара», «Наконец-то», «А Лорак как же? Неужели не против?» — написали люди.
Налчаджиоглу и Лорак поженились в августе 2009 года, в браке у них родилась дочь София, которой сейчас 10 лет. В январе 2019-го союз распался, после того, как бизнесмена застукали в одном из ночных клубов Киева, поглаживающим бедра незнакомой девушки.