У депутата Полтавского областного совета похитили дочь и потребовали выкуп. Преступление организовали из тюрьмы, передает 23 сентября Служба безопасности Украины

Киевлянина похитили и три года удерживали в другом городе ради квартиры © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

После похищения преступники вступили в переговоры с родителями. Угрожая убийством их дочери, они потребовали выкуп в 470 тысяч долларов в биткоинах.

Несмотря на меры конспирации, преступников удалось задержать.

Исполнителю и организатору были предъявлены обвинения по статьям о вымогательстве и похищении человека. Поиск других соучастников пока продолжается. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.