Оказалось, что организатор преступления, отбывая срок за умышленное убийство с особой жестокостью, нашел через интернет исполнителя и предложил похитить ребенка депутата за 100 тысяч долларов.
После похищения преступники вступили в переговоры с родителями. Угрожая убийством их дочери, они потребовали выкуп в 470 тысяч долларов в биткоинах.
Несмотря на меры конспирации, преступников удалось задержать.
Исполнителю и организатору были предъявлены обвинения по статьям о вымогательстве и похищении человека. Поиск других соучастников пока продолжается. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.