Оперную певицу и экс-парламентария Марию Максакову, проживающую в Киеве после убийства своего супруга, беглого депутата ГД РФ Дениса Вороненкова, направили на психиатрическое обследование в Алексеевскую больницу, известную как Кащенко. Об этом 24 сентября написала «Экспресс газета»

Учился в Подмосковье: на Украине определили лучшего имитатора рева оленей © Megan Coughlin / flickr Владимира Тюрина. Причина спора — элитная квартира на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров.

Наследники артистки утверждают, что ранее она подписала им на эту недвижимость дарственную, однако сама Максакова заявила, что сделала это под давлением, «была не в себе», а значит факт дарения нельзя признавать действительным.

Представители оперной дивы ходатайствовали о проведении психолого-психиатрической экспертизы, чтобы подтвердить слова подопечной, и суд это требование удовлетворил, направив Максакову на обследование в Кащенко.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным», — прокомментировала решение певица.

Правда уточнила, что не верит в честность судьи, который на ее взгляд, может вынести «ошеломляющий по новизне и неожиданности вердикт», оставив ее на улице на руках с малолетним сыном от погибшего Вороненкова.

«Если Тюрин заберет себе эту недвижимость, у нас просто не останется крыши над головой. Он настроился обобрать меня до нитки. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей (это старшие дети Максаковой, с которым она судится — ред.)», — заявила артистка.

Максакова также рассказала СМИ, что решила нанести Тюрину ответный удар и подала в суд с требованием лишить его родительских прав.