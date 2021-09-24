В США суд позволил компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Далласе, арестованное по делу об отмывании средств. Об этом 24 сентября сообщает bigmir.net

Сообщается, что федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции Соединенных Штатов и позволила компании продать здание. Планируется, что вырученные от продажи имущества средства будут направлены на погашение налоговых и других долгов.

Здание за 23,3 млрд долларов согласилась выкупить техасская компания Centurion American. Сделку планируют завершить до 27 сентября.

Шоу для посольства США: зачем украинские силовики обыскивают офис Коломойского © Facebook, Mykhailo Tkach

«Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства», — говорится в решении.

Ранее Министерство юстиции США обвинило Коломойского в приобретении здания в Далласе, а также двух объектов в Кентукки и Огайо на средства, выведенные из «Приватбанка».

По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, с 2006 по 2016 год Коломойский и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в разных регионах США. Они были приобретены за деньги, незаконно выведенные из «Приватбанка». Также олигарху принадлежали четыре офисных небоскреба в центре Кливленда и престижный отель почти на 500 номеров.

Большая часть заводов в результате была закрыта. Незаконную деятельность Коломойского расследуют Департамент юстиции США и украинские правоохранители.