Украинские олигархи смогут избежать созданного для них реестра и воспользоваться льготным периодом, чтобы стать «простыми бизнесменами». Об этом 23 сентября заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Право на власть»

«Если они станут простым бизнесом в течение этих шести месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением — они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев», — заявил Малюська.

В четверг депутаты Верховной Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.

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При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.