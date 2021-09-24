В украинской столице 23 сентября зафиксировали два нападения на маршрутные автобусы №150. Об этом сообщает kiev.vgorode.ua

По Киеву курсирует карантинная «маршрутка» без крыши © Telegram Київ LIVE ударил лобовое стекло. Несколько пассажиров вместе с водителем попытались задержать хулигана. Но оказалось, что тот был не один. Его сообщник бросился расталкивать людей, что помогло первому вырваться и скрыться.

Второй случай произошел на конечной остановке маршрута, на улице Милославской. Мужчина проходил мимо маршрутки и бросил в лобовое стекло камень.

Интервал между нападениями в разных частях города составил не более 15 минут.

Директор компании-перевозчика «Транс-Сити» Сергей Бородин высказал предположение, что организаторами погрома могут быть представители организации «Український стяг», которые пытаются вымогать у перевозчика деньги и запугивают из-за отказа платить.

Из-за этих нападений все автобусы маршрута №150 сейчас прекратили перевозку пассажиров.

По данным перевозчика, попытки сорвать работу наблюдаются также на маршруте №205.