На остановке «Кириловская церковь» из маршрутки вышел молодой человек, который до этого ехал вместе с другими пассажирами. Он достал из кармана куртки молоток и несколько раз ударил лобовое стекло. Несколько пассажиров вместе с водителем попытались задержать хулигана. Но оказалось, что тот был не один. Его сообщник бросился расталкивать людей, что помогло первому вырваться и скрыться.
Второй случай произошел на конечной остановке маршрута, на улице Милославской. Мужчина проходил мимо маршрутки и бросил в лобовое стекло камень.
Интервал между нападениями в разных частях города составил не более 15 минут.
Директор компании-перевозчика «Транс-Сити» Сергей Бородин высказал предположение, что организаторами погрома могут быть представители организации «Український стяг», которые пытаются вымогать у перевозчика деньги и запугивают из-за отказа платить.
Из-за этих нападений все автобусы маршрута №150 сейчас прекратили перевозку пассажиров.
По данным перевозчика, попытки сорвать работу наблюдаются также на маршруте №205.