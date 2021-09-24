Главной целью покушения было запугивание президента Владимира Зеленского, все находившиеся в машине люди должны были погибнуть, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире украинского ток-шоу «Право на владу» 24 сентября

По словам Геращенко, задачей киллера было стрелять в водителя. Опытных диверсантов учат выводить из строя человека за рулем, и когда машина теряет управление, добивать всех, кто находится внутри, пояснил силовик. Именно поэтому пострадал водитель Шефира. Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

«Цель этого преступления, по версии следствия и по версии самого Сергея Нахмановича [Шефира], — это запугать, это сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших к нему людей», — сказал Геращенко.

Советник главы МВД Украины сообщил, что всего в машину попало 18 пуль. Две из них попали в бедро водителя Шефира, который, невзирая на ранение, продолжил движение.

Ранее сообщалось, что СБУ взяло Сергея Шефира и его семью под охрану.