Возобновленное через десятки лет следствие по делу смерти украинского композитора Владимира Ивасюка, автора «Червоной руты» и многих других популярных песен, заключило, что он не совершал самоубийство. Об этом 24 сентября в эфире ТСН заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша

Генпрокуратура Украины в 2014 году возобновила закрытое уголовное дело о смерти Ивасюка. На следующий год прокурор Львовской области заявил, что композитор якобы был убит в 1979 году сотрудниками КГБ.

Голомша утверждает, что фальсификация самоубийства музыканта была «похабной». Официальной версией смерти Владимира Ивасюка до повторного расследования было самоубийство.

«Мы установили, что он был повешен мертвым», — заявляет Голомша.

Вячеслав Черновол: первый федералист Украины и создатель Галицкой ассамблеи © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Вячеслав Черновол, основатель «Народного руха Украины», также был убит насильственно, а не погиб в результате автокатастрофы. По словам экс-прокурора, Черновола и его водителя убили четырьмя ударами кастета в затылок, а главного свидетеля по делу отравили.

По словам экс-прокурора, основного свидетеля, находившегося во время аварии в кабине КамАЗа, сотрудники милиции спаивали отравленной водкой. В его трупе были найдены тяжелые металлы, пояснил Голомша.

Представители «Народного руха» с самого начала называли гибель своего лидера заказным политическим убийством. Однако, в 2014 году Бориспольский суд Киева закрыл дело о гибели Черновола, удовлетворив ходатайство обвиняемого, водителя КамАЗа, с которым столкнулась машина политика, и признал автокатастрофу несчастным случаем.