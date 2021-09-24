Для России экспансия Китая в страны бывшего СССР не угроза — это объективная реальность, на которую нужно реагировать. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов в интервью изданию Украина.ру

Андрей Виноградов: кто он © Андрей Виноградов/ia-centr.ru

«Но чтобы противостоять Китаю в странах ЦА, нам нужно иметь, что им предложить помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества. А для этого нужно менять модель экономического развития страны, стимулировать собственное производство, в том числе реальное развитие малого и среднего бизнеса», — пояснил Виноградов.

Специалист добавил, что Китай уже несколько лет имеет достаточно прочные экономические позиции в Европе, особенно в южной части и центральной, а Европа все больше перестает быть единой и вынуждена лавировать в условиях жесткого противостояния США и КНР.

Впрочем, страны ЕС в прошлом году уже перестали быть для Китая основным торговым партнером, уступив место странам АСЕАН. Поэтому они нуждаются в экономическом сотрудничестве с Китаем по крайней мере не меньше, чем Китай нуждается в европейском рынке сбыта, заключил собеседник издания.

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