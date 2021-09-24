«Из них детей — 849, медработников — 137. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2060 человек; летальных случаев — 140», — говорится в материале ведомства.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
Днем ранее сообщалось о 7866 новых случаев заболевания, 22 сентября — о 6754 случаях, 21 сентября — о 5159 случаях.
Всего за период пандемии в стране заболели 2 379 483 человек, летальных случаев — 55 424.