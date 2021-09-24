За минувшие сутки на Украине зафиксировали 9058 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны

«Пятно на совести человечества». Почему не отступает коронавирус © pixabay

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Днем ранее сообщалось о 7866 новых случаев заболевания, 22 сентября — о 6754 случаях, 21 сентября — о 5159 случаях.

Всего за период пандемии в стране заболели 2 379 483 человек, летальных случаев — 55 424.