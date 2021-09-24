Бывший президент Украины Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов и столкнуться с рядом ограничений. Об этом 23 сентября сообщил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире «1+1»

Порошенко пришел в Раду с личной охраной – СМИ © Facebook, Петро Порошенко

По его словам, тогда Порошенко подпадёт под действие ряда ограничений, предусмотренных принятым законом, в частности, под запрет на участие в приватизации гособъектов. К тому же высшие должностные лица, которые будут встречаться с ним, должны будут подавать так называемые декларации о контакте.

«Если кто-то с кем-то "трет" в кафешке, декларацию о контакте подавать надо», — указал Малюська.

Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также, если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

Решение о признании человека олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Согласно закону, олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, финансировать политическую агитацию и митинги, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации. В законе также приведен перечень публичных служащих, которых обяжут подавать декларации в случае контакта с олигархом или его представителем. Декларировать встречи с олигархом теперь будут должны в том числе руководители госкомпаний и даже патронатная служба Офиса президента и Верховной рады.

Под контактом подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. Олигарх и его представители перед началом встречи с публичным служащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов. Непредоставление декларации о контактах с олигархами является основанием для привлечения к политической и/или дисциплинарной ответственности.