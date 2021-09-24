Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 сентября объявил о том, что в стране началось строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости

Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По словам Сийярто, данный проект является «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против COVID-19.

Он также отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии.

«"Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты», — сказал он.

Глава венгерского ведомства подчеркнул, что в настоящий момент около 68% населения страны полностью вакцинированы.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия использовала весь российский препарат, так как он был очень популярен у населения.