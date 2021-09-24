Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Вениамин назвал грехом рассказы о том, что с помощью прививок от коронавируса якобы проводится чипирование населения. Его обращение опубликовали 23 сентября на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ)

Третья прививка: названа группа людей, кому требуется особый план вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк отметил, что приходят тревожные новости о новой волне коронавируса в Белоруссии. Он призвал следовать рекомендованным министерством здравоохранения ограничительным мерам, в том числе соблюдать их в храмах и монастырях.

Глава БПЦ назвал ошибочным утверждение, что принципиальный отказ от вакцинации может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу прививки или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека, подчеркнул он.

«Вместе с тем недопустимым и греховным является распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати Антихриста", равно как и утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества», — заявил Вениамин.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов посоветовал россиянам забыть о «чипировании» и вакцинироваться. По словам ученого, вакцины и маски помогают сдержать распространение коронавируса.