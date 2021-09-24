Около 50% украинцев выступают за прямые переговоры президента страны Владимира Зеленского с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 сентября данные опроса центра «Социальный мониторинг»

Песков: Зеленский и Путин вряд ли встретятся в этом году © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На вопрос, поспособствует ли окончанию войны на востоке Украины встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, положительно ответили 66,4% опрошенных, 28,6% людей ответили отрицательно.

Что касается Минских соглашений и их соответствия национальным интересам Украины, то 51,1%граждан поддержали выполнение Киевом договоренностей, 48,9% украинцев — против.

За предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины выступили 27,9% человек, окончательно признать отделение этих территорий готовы 28,5% граждан.

В августе граждане Украины назвали войну в Донбассе главной проблемой государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии: 27,9% опрошенных отнесли военные действия на востоке страны к проблеме номер один, в то время как 63,9% респондентов назвали ее в числе первых трех.