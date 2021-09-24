Кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет поддержал ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», передало 23 сентября РИА Новости

Злобин назвал главное достижение Меркель на посту канцлера ФРГ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Это экономический проект», — подчеркнул он.

По словам политика, газ будет нужен Германии в ближайшие годы. При этом Украина не должна потерпеть убытки из-за газопровода. Лашет заверил, что в случае, если «Россия поставит этот вопрос под сомнение», проект будет немедленно остановлен.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Армина Лашета своим преемником на посту еще в августе. Политик отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности его «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Поставки могут начаться уже 1 октября.