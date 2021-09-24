Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 23 сентября в эфире телеканала «Россия 1» оценила слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с супергероем на пенсии

«Как маленький»: Захарова пообещала необычный подарок главкому ВСУ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов. <…> Такие слова могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные», — отметила дипломат.

На днях Зеленский в ходе выступления на 76-й Генассамблее ООН сравнил организацию с супергероем на пенсии и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций». Также Зеленский заявил, что ООН следует обновить, как и ее устав, так как, по его мнению, это поможет избежать дискриминации в мире.