Ведущий Рустам Солнцев, экс-участник шоу «Дом-2» в комментарии Telegprogramma.pro 22 сентября предположил, что певица Наташа Королева соврала, когда сделала громкое признание о том, что помогла стать отцом своему другу-гею

За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь © Скриншот с интервью Наташи Королевой Ксении Собчак Наташа Королева призналась, что у нее есть 2-летняя дочь не от мужа Сергея Глушко.

Она рассказала, что подарила свою ранее замороженную для процедуры ЭКО яйцеклетку знакомому с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который переехал из Киева в США. За это, по ее словам, он перечислил ей 50 биткоинов (более 100 млн рублей).

«Врут они там все. Кому нужна ее яйцеклетка за 100 миллионов рублей? Яйцеклетки молодой здоровой женщины стоят 30 тысяч рублей. Почему этот человек не выбрал претендентку помоложе? На мой взгляд, Наташа Королева со своей историей превзошла все, что можно», — заявил Солнцев.

По его словам, скандальные шоу «устраивают артистам публичную казнь» — после этого их творчество совершенно не интересно зрителям, и все ждут только очередной порции жареных фактов, а максимум, куда их позовут — корпоративы.

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