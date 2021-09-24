Если бы идея о федерализации Украины была реализована, это бы заставило Украину идти по другому пути многонационального государства и признания важных системообразующих основ. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявил, что Украину стоило бы переименовать в «Объединенные земли Украины», а ее регионы упразднить в пользу сформированных на основе языка и культуры территорий.

«Я положительно отношусь к идее федерализации Украины — это моя постоянная линия, я всегда об этом говорил, еще в те времена, когда считалось, что у нас братская любовь и дружба. Я предупреждал о том, что будет, если по этому пути Украина не пойдет. Это стало основанием, как вы знаете, для объявления меня врагом украинского народа, демонизации моей персоны, дальнейших всяких приключений с депортациями, с объявлением персоной нон грата и т.д», — указал парламентарий.

По этому пути Украина не пошла, и теперь обретает последствия этого, констатировал Затулин.

Украина на сегодняшний день может гордиться тем, что потеряла часть своей территории, потеряла значительную часть своего населения, которая проголосовала ногами. Потеряла и продолжает терять свою экономику и до сих пор не достигла уровня производства 1990 года, заключил собеседник издания.

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