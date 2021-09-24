Константин Затулин: кто он
Константин Затулин: кто он
© РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Парламентарий отметил, что эту Новороссию можно создать, влияя на происходящее в Украине всеми легальными методами, а что касается ее признания, то это зависит от того, в каком масштабе она возникнет.

«Я уже это повторял много раз, что возникнет много Украин, и нам будет гораздо проще разбираться с ситуацией. Или Украина должна сама пойти по пути федерализации — это для нее благожелательно», — констатировал Затулин.

В любом случае на годы вперед приоритетной задачей Москвы в ближнем зарубежье является умиротворение Украины, с тем чтобы это государство не превратилось в источник постоянных угроз и провокаций против России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 