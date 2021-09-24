Для России было бы гораздо лучше признать не ДНР/ЛНР, а другую Украину или другие Украины, которая бы включала в себя территории Николаевской, Херсонской, Одесской области, Днепропетровской или Харьковской областей. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Я уже это повторял много раз, что возникнет много Украин, и нам будет гораздо проще разбираться с ситуацией. Или Украина должна сама пойти по пути федерализации — это для нее благожелательно», — констатировал Затулин.

В любом случае на годы вперед приоритетной задачей Москвы в ближнем зарубежье является умиротворение Украины, с тем чтобы это государство не превратилось в источник постоянных угроз и провокаций против России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.