Парламентарий отметил, что эту Новороссию можно создать, влияя на происходящее в Украине всеми легальными методами, а что касается ее признания, то это зависит от того, в каком масштабе она возникнет.
«Я уже это повторял много раз, что возникнет много Украин, и нам будет гораздо проще разбираться с ситуацией. Или Украина должна сама пойти по пути федерализации — это для нее благожелательно», — констатировал Затулин.
В любом случае на годы вперед приоритетной задачей Москвы в ближнем зарубежье является умиротворение Украины, с тем чтобы это государство не превратилось в источник постоянных угроз и провокаций против России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.