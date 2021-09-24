«Понятно то, что сейчас это будут политически интерпретировать… Ясно другое, что сегодняшние события будут наверняка иметь далеко идущие политические последствия. Судя по всему, это мы увидим по закону об олигархах и, возможно, и по судьбе спикерского кресла… Зеленский пообещал жесткий ответ. Судя по всему, политика по отношению к тем, кто фрондирует, и кто имеет отдельную от команды позицию, она будет ужесточаться», — заявил эксперт.
Ранее Золотарев заявил, что покушение на Шефира связано с внутриполитическими конфликтами, а не сигналами иностранных государств.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.