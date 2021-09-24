Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира повлечет за собой ужесточение политики лидера страны в рамках своей команды. Такое мнение 22 сентября выразил политический эксперт Андрей Золотарев в комментарии Politeka Online

«Понятно то, что сейчас это будут политически интерпретировать… Ясно другое, что сегодняшние события будут наверняка иметь далеко идущие политические последствия. Судя по всему, это мы увидим по закону об олигархах и, возможно, и по судьбе спикерского кресла… Зеленский пообещал жесткий ответ. Судя по всему, политика по отношению к тем, кто фрондирует, и кто имеет отдельную от команды позицию, она будет ужесточаться», — заявил эксперт.

Ранее Золотарев заявил, что покушение на Шефира связано с внутриполитическими конфликтами, а не сигналами иностранных государств.

Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.