Одесский припортовый завод давно напоминает зомби. Полноценную хозяйственную деятельность он не вел. Он лишь предоставлял свои мощности неизвестным фирмам в пользование на временной основе. Когда цены на газ достигли рекордных значений, даже эта схема перестала работать, рассказал журналист и бизнес-аналитик Глеб Простаков в интервью Украина.ру

Глеб Простаков о том, кто разоряет Одесский припортовый завод © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если говорить о дальнейшей судьбе предприятия, то на Украине нет стабильных поставщиков большого газового ресурса, каким ранее выступал «Газпром» и компания Ostchem, нет такого ресурса и у «Нафтогаза», который с трудом обеспечивает газом население и тепловой сектор, уточнил эксперт.

«Фирмы и фирмочки, покупающие российский газ под видом европейского, не могут обеспечить ОПЗ солидным ресурсом. Вероятно, завод выставят на приватизацию», — полагает Простаков.

Удачей будет, если его купит крупный игрок, имеющий возможность обеспечить его сырьем, но, судя по оценке предприятия в мизерные 54 млн гривен, его снова купят какие-то проходимцы, заключил собеседник издания.

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