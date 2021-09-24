Ранее стало известно, что Одесский припортовый завод останавливает производство из-за резкого роста цены на газ и долга госпредприятия перед газораспределительной компанией «Одессагаз». Госпредприятие заявило, что компания-поставщик давальческого сырья «Агро Газ Трейдинг» уведомила ОПЗ о сокращении поставок газа из-за ситуации на рынке природного газа.
Если говорить о дальнейшей судьбе предприятия, то на Украине нет стабильных поставщиков большого газового ресурса, каким ранее выступал «Газпром» и компания Ostchem, нет такого ресурса и у «Нафтогаза», который с трудом обеспечивает газом население и тепловой сектор, уточнил эксперт.
«Фирмы и фирмочки, покупающие российский газ под видом европейского, не могут обеспечить ОПЗ солидным ресурсом. Вероятно, завод выставят на приватизацию», — полагает Простаков.
Удачей будет, если его купит крупный игрок, имеющий возможность обеспечить его сырьем, но, судя по оценке предприятия в мизерные 54 млн гривен, его снова купят какие-то проходимцы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.