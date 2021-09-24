Новый имидж звезда обрела перед съемками нового сезона шоу «Маска». Ранее она появлялась в жюри с привычной золотистой гривой и в диско-образах «королевы ночи», а в этот раз гримеры и стилисты поменяли ее внешность до неузнаваемости.
«Готовимся к съемке, делаем новый образ», — объявила Полякова.
Она предстает в непривычно нежном образе, с белоснежными кудрями, голубыми линзами и розовой помадой.
«Кукла Барби», «Мальвина наша», «Абалдеть», «Снежная Королева», «Ой, шо це за пуделик?» — отреагировали фанаты Поляковой в комментариях.
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Сама звезда нашла кондитерские ассоциации в своем новом имидже и сравнила себя со сладкой ватой.