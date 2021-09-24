Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира связано с внутриполитическими конфликтами, а не сигналами иностранных государств. Об этом 22 сентября заявил политический эксперт Андрей Золотарев в комментарии Politeka Online

«Проблема скорее внутриполитическая. Учитывая то, что Сергей Шефир являлся одним из коммуникаторов, близким к президенту, который коммуницировал с олигархами, понятно, что с олигархическим кооперативом там могли быть вопросы. Однако ответить на это должно следствие, кто покушался… Кто за этим стоит? Бизнес, олигархи, контрабандисты, но я не думаю, что это привет извне», — заявил Золотарев.

«Простаки не работали»: генпрокурор Украины высказалась о покушении на Шефира © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.