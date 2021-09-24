Европа уже двадцать лет говорит, что ей нужна самостоятельная армия. Но когда доходит до реализации этого, сами американцы этого не допускают. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Урсула фон дер Ляйен заговорила о создании Европейского оборонительного союза. Несколько лет назад об этом же говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Когда европейцы пытаются создать свои собственные силы и становятся где-то конкурирующими самому НАТО, то американцы посылают очередного генерального секретаря НАТО норвежца Столтенберга, который говорит, что если европейцы и будут создавать НАТО, то только под подчинением НАТО, уточнил эксперт.

«Поэтому тут опять видно, что Америка командует и решает фактически все эти вопросы. Но, конечно, надежда есть, что во Франции придут власти, или не хочу сказать «власти», но другие силы, но во Франции традиции де Голля начнут где-то опять когда-то играть роль», — указал Рар.

Но прозрение о том, что нужно выстраивать самостоятельную политику, придет, и прозрение в первую очередь придет в деголлевской Франции, заключил собеседник издания.

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