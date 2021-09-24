Социал-демократическая партия Германии действительно настроена на новую восточную политику в отношении России. Если ее кандидат Олаф Шольц придет к власти, при нем будет больше позитива, чем даже при Армине Лашете. Проблема состоит в том, с кем социал-демократы создадут коалицию, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью Украина.ру

Александр Рар: Европа совершила капитальную ошибку, но все равно у нее виновата Россия © РИА Новости, Михаил Климентьев Ангела Меркель, руководившая страной 16 лет, не баллотируется на новый срок и вообще собирается уходить из большой политики. Считается, что основная борьба будет между Армином Лашетом из ХДС/ХСС и Олафом Шольцем из «социал-демократов», а дальше вопрос в том, какие коалиции будут сформированы.

По его словам, социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые выступают за пост министра иностранных дел.

Эксперт пояснил, что если Анналена Бербок от партии зеленых станет министром иностранных дел, то она ничего хорошего в отношении России делать не захочет, это абсолютно заидеологизированный политик, который считает, что нужно провозглашать либеральные ценности и силовыми методами бороться за свободу всех и вся.

«И второе: ограничением для социал-демократического канцлера и политики будет Европа. Потому что поляки, прибалты, даже украинцы, которые не имеют голоса в Европе, но являются ассоциированными членами, иногда так кричат, что мне кажется, что у них такой же голос, как у американцев в Европе. Я, конечно, иронически говорю, но очень часто это так воспринимается, потому что пресса на их стороне. Вот они будут делать все, чтобы ограничить всякие стремления будущего немецкого канцлера наладить отношения с Россией», — указал Рар.

Сегодня во всей Европе зачистили людей, которые могли бы ратовать за восстановление равноправных отношений с Россией, но это не означает, что они не появятся, и появиться они могут очень быстро, заключил собеседник издания.

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