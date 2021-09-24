Германия стоит на пороге исторических перемен — после выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, в стране произойдет смена власти. Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, руководившая страной 16 лет, не баллотируется на новый срок и вообще собирается уходить из большой политики. Считается, что основная борьба будет между Армином Лашетом из ХДС/ХСС и Олафом Шольцем из «социал-демократов», а дальше вопрос в том, какие коалиции будут сформированы.
По его словам, социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые выступают за пост министра иностранных дел.
Эксперт пояснил, что если Анналена Бербок от партии зеленых станет министром иностранных дел, то она ничего хорошего в отношении России делать не захочет, это абсолютно заидеологизированный политик, который считает, что нужно провозглашать либеральные ценности и силовыми методами бороться за свободу всех и вся.
«И второе: ограничением для социал-демократического канцлера и политики будет Европа. Потому что поляки, прибалты, даже украинцы, которые не имеют голоса в Европе, но являются ассоциированными членами, иногда так кричат, что мне кажется, что у них такой же голос, как у американцев в Европе. Я, конечно, иронически говорю, но очень часто это так воспринимается, потому что пресса на их стороне. Вот они будут делать все, чтобы ограничить всякие стремления будущего немецкого канцлера наладить отношения с Россией», — указал Рар.
Сегодня во всей Европе зачистили людей, которые могли бы ратовать за восстановление равноправных отношений с Россией, но это не означает, что они не появятся, и появиться они могут очень быстро, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.