Ранее Франция отменила торжества по случаю военного праздника в своем посольстве в США после того, как из-за американцев Париж лишился многомиллиардного контракта на поставку подлодок Австралии. В связи с этим некоторые эксперты заговорили о том, что Франция готова активизировать отношения с Китаем и Россией.
Дело даже не в том, что чтобы запустить российские каналы во Франции, России нужно адекватно работать с французской прессой, не навязывая свою точку зрения, а организовывая международный диалог, приглашать разных журналистов разной политической направленности, а не только тех, кто близок идеологически, отметила эксперт.
«Бытует такое мнение, что нам нужно заниматься только тем, что происходит в России, и не лезть в дела Франции. Это очень ошибочное мнение. Будущее диалога и геополитики зависит от отношений, которые складываются между простыми людьми, потому что правительство не может не учитывать общественное мнение. Да, общество находится под влиянием политиков и СМИ, но оно тоже может влиять на СМИ и на политиков», — уверена Орленко.
Собеседница издания добавила, что интерес той или иной страны к России зависит от взаимного интереса России к этой стране, одно без другого невозможно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.