Для французского мейнстрима Украина — это страна, которая «борется» с Россией и движется к демократии. Но если жители Франции узнают правду о том, что там происходит, какая-то реакция на это будет. Об этом рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью изданию Украина.ру

Олеся Орленко: Франция понимает, что нужно бросить США и уйти к России, но французское политическое поле зачищено © vk.com, Олеся Орленко

Дело даже не в том, что чтобы запустить российские каналы во Франции, России нужно адекватно работать с французской прессой, не навязывая свою точку зрения, а организовывая международный диалог, приглашать разных журналистов разной политической направленности, а не только тех, кто близок идеологически, отметила эксперт.

«Бытует такое мнение, что нам нужно заниматься только тем, что происходит в России, и не лезть в дела Франции. Это очень ошибочное мнение. Будущее диалога и геополитики зависит от отношений, которые складываются между простыми людьми, потому что правительство не может не учитывать общественное мнение. Да, общество находится под влиянием политиков и СМИ, но оно тоже может влиять на СМИ и на политиков», — уверена Орленко.

Собеседница издания добавила, что интерес той или иной страны к России зависит от взаимного интереса России к этой стране, одно без другого невозможно.

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