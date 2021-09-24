Если говорить об отношениях между Москвой и Парижем, то для России идеальнее всего был бы приход к власти во Франции коммунистов, а не Марин Ле Пен. Но скорее всего, этого не случится. Об этом рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью изданию Украина.ру

Олеся Орленко: Франция понимает, что нужно бросить США и уйти к России, но французское политическое поле зачищено © vk.com, Олеся Орленко

Что касается Марин Ле Пен, то это миф, что она является союзницей России или будет защищать интересы рабочих, достаточно просто посмотреть не на риторику, а на реальные поступки членов ее партии и ее окружения по душещипательным вопросам для западной и российской аудитории, уточнила эксперт.

«Во Франции есть одна проблема, которая общая для всех: разочарование общества в политике. Вся ситуация во Франции свидетельствует о том, что сложившаяся политическая система не работает. Политические инструменты находятся в руках людей, которые парализовали и свели на нет деятельность демократических институтов. Это видно и по решениям Евросоюза, на что он реагирует, на что он не реагирует, на кого он накладывает санкции, а на кого — нет», — указала Орленко.

Если говорить о сегодняшнем дипломатическом конфликте между Францией и США, то Байден это сделал, потому что он знал, что он может это сделать, и ни к какому изменению отношений между Парижем и Вашингтоном и расшатыванию «единой семьи НАТО» это не приведет, уточнила она.

Во Франции раздаются голоса о том, что нужно больше ориентироваться на себя и укреплять безопасность своих границ, а не границ НАТО, которым руководит США. Но никто сейчас во официально не выступит с предложением наладить отношения с Россией, заключила собеседница издания.

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