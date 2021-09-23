Компания олигарха Игоря Коломойского «Укртатнафта» ввезла в Украину партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии, сообщило ценовое агентство Argus 23 сентября

Ранее Украина приняла амбициозный план по увеличению добычи собственного газа к 2020 году, однако вместо его выполнения начинает закупать «голубое топливо» в экзотических странах.

«Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Укртатнафта впервые ввезла в страну партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии», — говорится в сообщении.

Как уточнило агентство, газ поставила торговая компания Vitol, его предводитель — Escravos (рабы — португ.) из Нигерии.

«Судно Gas Honour доставило 21 сентября на терминал Укрлоудсистем в Одессе 5 тыс. т пропан-бутана», — отметили в агентстве.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Стоимость СПГ на европейском рынке, к ценообразованию которого «привязаны» котировки газовых контрактов на Украине, составляет в последние дни около $850 за тысячу кубометров.

При этом себестоимость газа собственной добычи составляет около $38 за тысячу кубов (1 тыс. грн), рассказал член правления НАК «Нафтогаз Украины» Отто Ватерландер.

Тем не менее, собственная добыча газа на Украине в последние годы стабильно падает.

За 8 месяцев 2021 года компания добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Программа по увеличению добычи газа до 20 млрд кубометров в год к 2020 году была провалена.

Новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обещал увеличить добычу газа, однако пока выполнить свои обещания не может.

При этом украинские власти отдают права на добычу газа в стране иностранным компаниям.

В частности, польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.