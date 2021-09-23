«Донбасс привык судить не по словам, а по делам. И поверьте, нам есть с чем сравнивать. Все важнейшие, судьбоносные для нас решения принимались представителями «Единой России» исходя из генеральной линии, заданной ее лидером Владимиром Путиным», — подчеркнул Пушилин.
В Республике ценят усилия президента Российской Федерации по установлению мира в нашем регионе и благодарны за гуманитарную помощь, предотвратившую гуманитарную катастрофу в регионе, добавил он.
«Партия власти «Единая Россия» строит сильную и успешную страну», — уверен глава ДНР.
Также он отметил, что благодаря активной позиции депутатов от «ЕР» интересы Донбасса с 2014 года защищаются в Государственной Думе.