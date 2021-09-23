Донецкая Народная Республика разделяет проводимую партией «Единая Россия» внешнюю и внутреннюю политику, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью агентству REGNUM 23 сентября

«Донбасс привык судить не по словам, а по делам. И поверьте, нам есть с чем сравнивать. Все важнейшие, судьбоносные для нас решения принимались представителями «Единой России» исходя из генеральной линии, заданной ее лидером Владимиром Путиным», — подчеркнул Пушилин.

Пушилин рассказал, как ДНР и ЛНР будут объединяться в единое таможенное пространство © пресс-служба главы ДНР

«Партия власти «Единая Россия» строит сильную и успешную страну», — уверен глава ДНР.

Также он отметил, что благодаря активной позиции депутатов от «ЕР» интересы Донбасса с 2014 года защищаются в Государственной Думе.