Процесс создания единого таможенного пространства на территории республик Донбасса включает в себя несколько этапов, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью агентству REGNUM 23 сентября

«Первое — это создание в ДНР и ЛНР унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования. Далее — необходимо разработать подзаконные нормативные акты для введения единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности», — подчеркнул глава ДНР.

«Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими»: Пушилин поблагодарил ветеранов © пресс-служба главы ДНР

Пушилин подчеркнул, что цель руководства ДНР и ЛНР — создание единой таможенной территории, активизация торговли между Республиками и, как следствие, рост благосостояния их граждан.