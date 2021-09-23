«Первое — это создание в ДНР и ЛНР унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования. Далее — необходимо разработать подзаконные нормативные акты для введения единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности», — подчеркнул глава ДНР.
Он отметил, что импортеры ДНР и ЛНР после выполнения этих условий будут действовать в одинаковых условиях. После этого последует отмена таможенного контроля, добавил он.
Пушилин подчеркнул, что цель руководства ДНР и ЛНР — создание единой таможенной территории, активизация торговли между Республиками и, как следствие, рост благосостояния их граждан.