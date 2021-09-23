«Первое — это создание в ДНР и ЛНР унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования. Далее — необходимо разработать подзаконные нормативные акты для введения единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности», — подчеркнул глава ДНР.

«Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими»: Пушилин поблагодарил ветеранов
«Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими»: Пушилин поблагодарил ветеранов
© пресс-служба главы ДНР
Он отметил, что импортеры ДНР и ЛНР после выполнения этих условий будут действовать в одинаковых условиях. После этого последует отмена таможенного контроля, добавил он.

Пушилин подчеркнул, что цель руководства ДНР и ЛНР — создание единой таможенной территории, активизация торговли между Республиками и, как следствие, рост благосостояния их граждан.