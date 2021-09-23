Служба безопасности Украины взяла под охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его семью после покушения, сообщают украинские СМИ 23 сентября

Отмечается, что после покушений охрану пострадавших обычно берет на себя Национальная полиция, и лишь в отдельных случаях — СБУ.

Источник издания «НВ» в правоохранительных органах Украины ранее сообщал, что стрельбу по автомобилю Шефира вели дилетанты, что противоречит заявлению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о профессионализме киллеров.

Шарий сказал, чем Шефир мешает Ермаку © пресс-служба президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что покушение связано с сопротивлением мерам президента Украины Владимира Зеленского по контролю над олигархами. В то же время, высказывались версии, связывающие покушение с недавней ссорой Шефира и президента, и классические для украинских властей предположения о «руке Москвы».

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью Украина.ру сообщил, что каждый из игроков украинского политического поля будет трактовать покушение в свою пользу.