В интервью изданию Корниенко прокомментировал конфликт между спикером Рады и правящей партией, членом которой он пока что является.
Корниенко подчеркнул, что принятие «закона об олигархах», не поддержанного Разумковым, является ключевым вопросом для членов партии.
«Если политик себя перестает ассоциировать с программой, с которой он шел, с той командой, с которой он шел, то мне кажется, что с его стороны честным было бы говорить об этом публично…Еще честнее — покидать политическую силу, или должность, на которую тебя делегировали те же соратники по политической силе…», — сказал глава партии.
В ходе разговора Корниенко отметил, что Разумков может использовать регламент, чтобы «подыгрывать» оппозиции и намекнул на то, что спикер может иметь связи с олигархами.
Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия, рассматривая скандальный законопроект по запросу Разумкова, рекомендовала Верховной Раде отложить его принятие.