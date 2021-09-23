Глава правящей партии Украины «Слуга народа» Александр Корниенко в ходе интервью с журналистом предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову выйти из фракции, пишет издание Telegraf 23 сентября

В интервью изданию Корниенко прокомментировал конфликт между спикером Рады и правящей партией, членом которой он пока что является.

Корниенко подчеркнул, что принятие «закона об олигархах», не поддержанного Разумковым, является ключевым вопросом для членов партии.

Корниенко заявил о «некомандной игре» Разумкова © Дмитрий Разумков/Фейсбук

В ходе разговора Корниенко отметил, что Разумков может использовать регламент, чтобы «подыгрывать» оппозиции и намекнул на то, что спикер может иметь связи с олигархами.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия, рассматривая скандальный законопроект по запросу Разумкова, рекомендовала Верховной Раде отложить его принятие.