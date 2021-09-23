Закон об олигархах, за который проголосовали депутаты Верховной Рады, приведет к усилению политических и финансовых позиций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офиса президента Украины. Об этом 23 сентября написал в Facebook украинский политолог Руслан Бортник

«Слуги народа» хотят избавиться от депутата, не проголосовавшей за «закон об олигархах» © Facebook, Слуга Народу

«Это закон о большой политической коррупции центром которой станет СНБОУ и ОП, куда на поклон будет идти большой бизнес со временем. Даже декларации подавать не надо будет», — заявил Бортник.

С юридической точки зрения положения закона останутся в основном «декларацией и декорацией», рассчитанной на наивную публику, добавил политолог.

По мнению Бортника, Украине нужен закон, контролирующий влияние бизнеса на власть, но в нем должны быть прописаны другие положения. Они должны касаться антимонопольного и антитрастового законодательства, налоговой политики, проверки способа жизни (а не деклараций), жесткой ответственности за факты неформальной коммуникации с представителями власти.

Ранее Рада приняла так называемый закон об олигархах. Его поддержали 279 депутатов.