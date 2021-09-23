Политолог указал, что в законе об олигархах нет механизмов конфискации их собственности или привлечения к юридической ответственности, все зависит от их лояльности власти. По его словам, его принятие приведет к сокращению политической конкуренции, ограничении свободы слова на Украине.
«Это закон о большой политической коррупции центром которой станет СНБОУ и ОП, куда на поклон будет идти большой бизнес со временем. Даже декларации подавать не надо будет», — заявил Бортник.
С юридической точки зрения положения закона останутся в основном «декларацией и декорацией», рассчитанной на наивную публику, добавил политолог.
По мнению Бортника, Украине нужен закон, контролирующий влияние бизнеса на власть, но в нем должны быть прописаны другие положения. Они должны касаться антимонопольного и антитрастового законодательства, налоговой политики, проверки способа жизни (а не деклараций), жесткой ответственности за факты неформальной коммуникации с представителями власти.
Ранее Рада приняла так называемый закон об олигархах. Его поддержали 279 депутатов.