Послы стран «Большой семерки» наблюдают за процессом судебной реформы на Украине с беспокойством. Они с разочарованием отмечают неизбрание кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия, говорится 23 сентября в сообщении послов «Семерки» на Украине в Twitter

Ранее Совет судей Украины не смог выбрать трех кандидатов в Этический совет. В то же время, кандидаты от иностранных государств уже представлены. Таким образом, судебная реформа, продвигаемая президентом Зеленским, оказалась заблокированной.

«Послы с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП», — говорится в сообщении.

Совет судей Украины не выбрал кандидатов – судебная реформа Зеленского «буксует» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский заявил, что «не допустит блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам».

Оппозиционные партии Верховной Рады, в свою очередь, выступали против судебной реформы, называя ее положения антиконституционными и направленными на сдачу национальных интересов Украины.