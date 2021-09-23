Ранее Совет судей Украины не смог выбрать трех кандидатов в Этический совет. В то же время, кандидаты от иностранных государств уже представлены. Таким образом, судебная реформа, продвигаемая президентом Зеленским, оказалась заблокированной.
«Послы с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП», — говорится в сообщении.
В составе Этического совета — трое иностранных специалистов от стран Запада, имеющих преимущественное право голоса, и эти кандидатуры уже представлены. В результате реформы, продвигаемой президентом Владимиром Зеленским, контроль над судебной системой страны передается в руки иностранных экспертов.
Ранее Зеленский заявил, что «не допустит блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам».
Оппозиционные партии Верховной Рады, в свою очередь, выступали против судебной реформы, называя ее положения антиконституционными и направленными на сдачу национальных интересов Украины.