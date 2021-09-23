Сегодня мнение о членстве Украины в Евросоюзе разделились даже среди восточноевропейских государств. Президент Польши ранее заявил, что Евросоюзу нужно дать конкретную перспективу вхождения Украины в объединение и перестать ее держать за «порогом клуба избранных». До этого президент Эстонии наоборот, говорила об огромных внутренних проблемах Украины и заявляла, что ей для вступления в ЕС потребуется 20 лет.
Если трезво посмотреть на ситуацию, то у Украины есть только заявления политиков, но она не справилась с коррупцией и деолигархизацией, хотя время у нее на это было, подчеркнул эксперт.
«Что, Донбасс в этом виноват? Я бы не хотел использовать термин «недогосударство», но это слово присутствует всегда. Просто оно прикрыто тем или иным эвфемизмом», — указал Сергиенко.
Если житель Германии специально не занимается вопросом Украины или не имеет там бизнеса, он плавает только в мейнстриме, а в мейнстримном информационном поле есть только одна точка зрения, которая имеет отношение не к Украине, а к тому, что озвучивают украинские власти при поддержке проамериканских СМИ, добавил публицист.
Просты немцы не хотят войны, сочувствуют жителям Донбасса и при случае были бы готовы поделиться едой и одеждой как в случае с мигрантами с Ближнего Востока, но сама по себе украинская повестка им надоела, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.