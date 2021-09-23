Ни власти Германии, ни рядовые немецкие граждане не видят Германию в Евросоюзе. Им хватает Румынии и Болгарии, когда приходится закрывать глаза на беспрецедентную коррупцию и нарушения на выборах в этих странах. Об этом рассказал живущий в Германии писатель и политолог Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Сергиенко: В Германии никто не видит Украину в Евросоюзе © Facebook, Сергей Каревский

Если трезво посмотреть на ситуацию, то у Украины есть только заявления политиков, но она не справилась с коррупцией и деолигархизацией, хотя время у нее на это было, подчеркнул эксперт.

«Что, Донбасс в этом виноват? Я бы не хотел использовать термин «недогосударство», но это слово присутствует всегда. Просто оно прикрыто тем или иным эвфемизмом», — указал Сергиенко.

Если житель Германии специально не занимается вопросом Украины или не имеет там бизнеса, он плавает только в мейнстриме, а в мейнстримном информационном поле есть только одна точка зрения, которая имеет отношение не к Украине, а к тому, что озвучивают украинские власти при поддержке проамериканских СМИ, добавил публицист.

Просты немцы не хотят войны, сочувствуют жителям Донбасса и при случае были бы готовы поделиться едой и одеждой как в случае с мигрантами с Ближнего Востока, но сама по себе украинская повестка им надоела, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.