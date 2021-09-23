Если певица Наташа Королева действительно получила от приятеля денежную сумму за помощь в зачатии дочери, ей может грозить уголовное преследование за укрывательство от уплаты налогов. Об этом 23 сентября сообщил юрист Аркадий Брызгалин в комментарии порталу BLITZ+

За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь © Скриншот с интервью Наташи Королевой Ксении Собчак Наташа Королева в ток-шоу «Секрет на миллион» призналась, что помогла стать отцом своему другу-гею. Она подарила ему замороженную после подготовки к процедуре ЭКО яйцеклетку, а за это получила от него 50 биткоинов (более 100 млн рублей, сумма меняется в зависимости от курса).

«Секрет на миллион»«Секрет на миллион»

«Цифровые активы приравниваются к обычному имуществу. Все должно декларироваться как доход. Если сокрытие будет выявлено налоговым органом, то будут начислены налоги, пени, штрафы и может быть поставлен вопрос об уголовной ответственности по 198-й статье УК», — предупредил юрист.

Среди возможных кандидатур отца дочери Королевой СМИ назвали 39-летнего выходца с Украины, владельца компании OnlyFans Леонида Радвинского, которого на Западе называют «королем домашнего порно». Другие сочли эту версию маловероятной, так как точной информации о его ориентации нет.

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