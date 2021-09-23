Ранее Наташа Королева в ток-шоу «Секрет на миллион» призналась, что помогла стать отцом своему другу-гею. Она подарила ему замороженную после подготовки к процедуре ЭКО яйцеклетку, а за это получила от него 50 биткоинов (более 100 млн рублей, сумма меняется в зависимости от курса).
«Цифровые активы приравниваются к обычному имуществу. Все должно декларироваться как доход. Если сокрытие будет выявлено налоговым органом, то будут начислены налоги, пени, штрафы и может быть поставлен вопрос об уголовной ответственности по 198-й статье УК», — предупредил юрист.
Среди возможных кандидатур отца дочери Королевой СМИ назвали 39-летнего выходца с Украины, владельца компании OnlyFans Леонида Радвинского, которого на Западе называют «королем домашнего порно». Другие сочли эту версию маловероятной, так как точной информации о его ориентации нет.
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