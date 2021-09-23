Большинство украинцев не одобрили запрет на Украине российских соцсетей и телеканалов. Данные опроса опубликовал 23 сентября центр «Социальный мониторинг»

Украинцев из сети «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют» © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кроме того, согласно итогам опроса, 47,3% украинцев считают ошибкой запрет на Украине российских телеканалов. Поддерживают запрет российского ТВ 45,5%.

По мнению 49,2% респондентов, ошибкой является и запрет на Украине трансляции ряда российских фильмов и выступлений отдельных артистов.

Опрос проводился методом интервью по месту жительства c 11 по 19 сентября 2021 года в 24 областях Украины и Киеве. В нем приняли участие 3010 респондентов. Возможная погрешность 1,1-1,83%.

На Украине запрещены популярные российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также запрещена поисковая система «Яндекс», все сервисы «Яндекса» и ряд других российских сайтов и медиа.

Впервые решение о блокировке российских ресурсов было принято в 2017 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Затем, в мае 2020 года, аналогичный указ подписал Владимир Зеленский.