В Германии всегда есть класс подпольщиков и конспирологов, которые даже не признают действующие законы на территории Германии, говорят об оккупации Германии и чуть ли не паспорта Третьего рейха раздают. Вопрос в другом. Об этом рассказал живущий в Германии писатель и политолог Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Сергиенко: В Германии никто не видит Украину в Евросоюзе © Facebook, Сергей Каревский

Эксперт пояснил, что после Второй мировой войны «свободные демократы» требовали, чтобы не было людей второго сорта, и чтобы все были допущены на выборы, но на самом деле это означало, что те, кто был под процессом денацификации, не имели права принимать участие в выборах, а они хотели вернуть «старую добрую Германию», когда нет людей первого и второго сортов.

«Эти плакаты — сильный укол всем партиям. Мол, как они продажны и как они меняют свою повестку. Потому что заступаться за тех, кто работал с нацистским режимом спустя 10 лет после войны, — это была сильная пощечина. Для меня это пахнет хулиганством, которое открывает глаза на псевдодемократию», — указал Сергиенко.

В Германии это впервые, но этот грязный способ еще раз подтверждает, насколько грязной была текущая предвыборная кампания, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.