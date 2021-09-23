Некоторое время назад в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области. Изображения 72-летней давности содержат агитацию за ХДС/ХСС и прочие партии.
Эксперт пояснил, что после Второй мировой войны «свободные демократы» требовали, чтобы не было людей второго сорта, и чтобы все были допущены на выборы, но на самом деле это означало, что те, кто был под процессом денацификации, не имели права принимать участие в выборах, а они хотели вернуть «старую добрую Германию», когда нет людей первого и второго сортов.
«Эти плакаты — сильный укол всем партиям. Мол, как они продажны и как они меняют свою повестку. Потому что заступаться за тех, кто работал с нацистским режимом спустя 10 лет после войны, — это была сильная пощечина. Для меня это пахнет хулиганством, которое открывает глаза на псевдодемократию», — указал Сергиенко.
В Германии это впервые, но этот грязный способ еще раз подтверждает, насколько грязной была текущая предвыборная кампания, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.