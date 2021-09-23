Ранее Верховная Рада приняла скандальный «закон об олигархах». Против законопроекта выступил спикер Рады Дмитрий Разумков, находящийся в конфликте с правящей фракцией, омбудсмен Украины Людмила Денисова и оппозиционные партии.
«С точки зрения партийной дисциплины надо исключать. Но это будет решать 70% фракции…Возможно, сделаем это в Трускавце», – сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия рекомендовала Верховной Раде отложить принятие закона. На проверку в европейский орган законопроект отправил спикер Рады Разумков, невзирая на протест Арахамии.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.
Определение олигархов является прерогативой Совета национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет Зеленский.