Депутата Верховной Рады Людмилу Буймистер могут исключить из правящей фракции «Слуга народа». Она отказалась голосовать за «закон об олигархах», который активно продвигал лично президент Владимир Зеленский, сообщил председатель фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам

Ранее Верховная Рада приняла скандальный «закон об олигархах». Против законопроекта выступил спикер Рады Дмитрий Разумков, находящийся в конфликте с правящей фракцией, омбудсмен Украины Людмила Денисова и оппозиционные партии.

«С точки зрения партийной дисциплины надо исключать. Но это будет решать 70% фракции…Возможно, сделаем это в Трускавце», – сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Зеленский обрисовал единственный путь для украинских олигархов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.

Определение олигархов является прерогативой Совета национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет Зеленский.